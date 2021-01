Il dramma sarebbe scoppiato la scorsa notte al culmine di una lite familiare, per motivi ancora da accertare.

Per il bambino e la donna non c’è stato nulla da fare. L’uomo è riuscito a salvarsi e ora è piantonato in ospedale.

Duplice omicidio a Carmagnola

Tragedia nella notte a Carmagnola, nel torinese. Un uomo di 39 anni, Alexandro Riccio, ha ucciso la moglie ed il figlio di appena 5 anni.

Il dramma si è verificato nella serata di giovedì, nell’abitazione di famiglia.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, Riccio avrebbe avuto una violenta lite con la donna, Teodora Casasanta, al culmine della quale ha ucciso la moglie ed il figlio di 5 anni, il piccolo Ludovico.

Poi ha tentato il suicidio, gettandosi dal balcone di casa.

A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa. Quando i soccorsi sono giunti sul posto, per la donna ed il bambino non c’era ormai più nulla da fare.

Riccio è stato soccorso e trasferito in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi. L’uomo è ora piantonato dalle forze dell’ordine.

Sembra che la donna non avesse mai denunciato episodi di violenza da parte del marito.

Il 39enne era incensurato. Ancora da chiarire la dinamica dei fatti. Ignoti i motivi del gesto che hanno scatenato la furia omicida del 39enne, che ha ucciso moglie e figlio, poi ha tentato di mettere fine alla sua vita.

Notizia in aggiornamento.