Torino, tram deraglia e finisce sulla banchina della fermata: 5 feriti

L’incidente è avvenuto in corso Regina nel capoluogo piemontese, all’altezza del Rondò della forca.

Il tram ha travolto un semaforo ed un giovane che si trovava fermo sulla banchina.

Tram deragliato a Torino

Un tram della linea 3 è deragliato questa mattina a Torino, al Rondò della Forca per l’esattezza. Il convoglio, come riferisce anche Torinotoday, era diretto in direzione Vallette, quando è finito fuori dai binari in corso Regina.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, l’autista del mezzo avrebbe notato un martelletto presente sulla carreggiata ed avrebbe quindi tentato di frenare.

Il tram però è finito sulla banchina, ferendo, seppur non in modo grave, un giovane che era in attesa.

Feriti anche 3 passeggeri del convoglio, che sono caduti per via della brusca frenata. Anche per loro nessuna grave lesione. Ferito in maniera lieve anche il conducente del mezzo, che ha tentato in ogni modo di evitare l’impatto con la banchina.

#Torino, #vigilidelfuoco stanno intervenendo dalle 8:50 per un tram deragliato e finito contro la banchina di una fermata lungo corso Regina Margherita. In salvo i passeggeri a bordo, soccorse tra loro cinque persone lievemente ferite #12ottobre pic.twitter.com/qSNtbDZv3h — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) October 12, 2020

Traffico in tilt: tram deviati su percorsi alternativi

Sul posto sono accorsi vigili del fuoco e operatori del 118. Il traffico è andato in tilt per diverse ore, mentre gli uomini della Polizia Municipale hanno tentato di ripristinare in breve tempo la viabilità in zona.

Le due linee dei tram, 3 e 16 sono state deviate su percorsi alternativi, per qualche ora.

Il martello che l’autista del mezzo ha cercato di evitare è plausibile sia stato dimenticato da qualche operaio, che ha effettuato lavori in zona.

Al momento però nessuna ipotesi viene scartata.