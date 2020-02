Torino, papà porta figlia disabile in braccio: riparato l’ascensore della metro

La vicenda del papà che ha portato in braccio la figlia disabile nella metro di Torino ha scatenato profonda indignazione: finalmente l’ascensore è di nuovo funzionante.

Un ascensore mal funzionante e un papà costretto a portare la figlia disabile in braccio: la vicenda della metro di Torino.

La denuncia sui social

A far scattare la denuncia è stato Silvio Magliano. Il consigliere ha pubblicato un video in cui veniva ripreso un uomo anziano che caricava una donna disabile sulle spalle per salire le scale della metro Vinzaglio di Torino.

Come riporta anche Tgcom24, la donna disabile di 46 anni ha dovuto salire le scale della metro sulle spalle di suo padre. I due avevano appuntamento dal dentista, così, per non fare tardi, l’uomo ha preso in braccio la donna, lasciando a terra la carrozzina ed ha salito le scale della metro.

Il video diffuso sui social ha scatenato l’indignazione del web. Gli utenti hanno lamentato scarsa attenzione alla cura e alla manutenzione della metro.

Riparato l’ascensore

È notizia di questa mattina che il guasto dell’ascensore della metro Vinzaglio è stato riparato.

Come ha spiegato l’azienda che si occupa delle riparazioni, lo scorso novembre c’era stata un’infiltrazione d’acqua nela metro e sono stati necessari diversi mesi prima che l’ascensore potesse tornare in funzione.

Lavori in muratura sono stati necessari per permettere alla ditta di manutenzione di sostituire le centraline.

“Evidentemente è questa l’attenzione che la giunta della Appendino dimostra di avere per le persone con disabilità”

ha denunciato il capogruppo dei Moderati, Silvio Magliano. Il politico per primo aveva fatto scattare la denuncia, diffondendo un video che riprendeva l’anziano papà mentre portava in braccio la figlia disabile.

L’azienda che si occupa delle riparazioni ha fatto sapere che quella di Vinzaglio era l’unica non funzionante.