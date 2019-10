Tragedia a Torino, neonata muore a casa della nonna: la sua testa incastrata tra i mobili

Un grande dramma a Torino per la neonata che muore a casa della nonna: ma cosa è accaduto? La piccola aveva solo cinque mesi

A Torino una neonata è deceduta dopo essere stata trovata agonizzante dalla nonna. Una vera tragedia per tutta la famiglia

La ricostruzione della vicenda di Torino

Ci troviamo in Via Pacini, zona Barriera di Milano, dove i genitori della piccola di cinque mesi si sono dovuti assentare. Per questo motivo hanno affidato la bambina alla nonna.

Le informazioni sono ancora frammentarie ma da ciò che si evince, sembra che la nonna sia andata un attimo in bagno lasciando la piccola sul letto.

Ma qualcosa deve essere andato storto, perché quando è ritornata nella camera ha trovato la nipote con la testa incastrata tra i mobili agonizzante. Una posizione non naturale, adottata in maniera non comprensibile che l’aveva portata ad essere oramai priva di sensi.

Immediato il soccorso del 118 che ha trasportato la bambina urgentemente all’Ospedale Regina Margherita dovendone dichiarare poco dopo il decesso.

Sarà l’autopsia a determinare le cause della morte della bimba, ma dai primi risultati sembra sia scivolata e soffocata tra i mobili della camera da letto.

Le indagini dei Carabinieri

In casa della nonna sono arrivati anche i Carabinieri accompagnati dalla scientifica, che stanno effettuando i rilievi necessari a ricostruire la tragedia.

Dramma che si aggiunge in questi giorni a quello del piccolo Leonardo, deceduto dopo una caduta a scuola e il bambino di Cuneo – rimasto schiacciato da un vaso mentre giocava. Non ultima la bambina morta dopo un malore a scuola.