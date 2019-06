A Torino una madre investe la figlia di un anno durante la retromarcia. Una tragedia vera e propria che spegne il sorriso di Villarbasse

A Torino una madre investe la figlia di solo un anno accidentalmente per una retromarcia fatale. Una tragedia che si poteva evitare?

Il dramma familiare a Torino

Ci troviamo a Villarbasse in un cortile di Via Don Rimbaudo 4 dove una bambina, forse per salutare la sua mamma, ha lasciato la mano della nonna per rincorrerla.

Come si evince da La Stampa, in quel momento che la bambina si è messa a correre all’improvviso – la mamma stava effettuando una retromarcia.

In un attimo – sempre secondo una prima ricostruzione – il tragico impatto. Inutile l’arrivo immediato dei soccorsi del 118 e dell’elisoccorso, che non hanno potuto fare altro che confermare il decesso della piccola.

I Carabinieri stanno svolgendo la loro indagine su quanto accaduto, per ricostruire l’intera dinamica del tragico incidente.

Le parole del Sindaco di Villarbasse

Il Sindaco di Villarbasse – Eugenio Aghemo – è intervenuto prontamente e l’intera comunità si stringe attorno a questa famiglia distrutta:

“Siamo tutti sconvolti per quanto accaduto”

Ulteriori aggiornamenti verranno rilasciati a seguito della ricostruzione della dinamica dell’incidente e prime parole dei familiari/testimoni.