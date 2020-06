Un tragico ritrovamento questa mattina tra le colline di Torino, con un consulente finanziario trovato in auto imbavagliato e ucciso.

Torino si è risvegliata con un tragico fatto misterioso che ha portato alla morte di un consulente finanziario, ucciso nella sua auto.

Chi è il consulente finanziario ucciso?

Nelle colline di Moncalieri è stato trovato un uomo ucciso a colpi di pistola all’interno della sua auto. I dettagli sono ancora molti pochi, ma dalle prime indiscrezioni sembra che l’uomo sia stato prima legato e poi imbavagliato: lo stesso è stato poi ucciso crivellato da alcuni colpi di pistola.

Sono stati gli agenti ad accorrere sul posto dopo la mezzanotte a seguito di una segnalazione. Ma purtroppo per l’uomo non si è potuto fare altro che confermare il decesso. Secondo come è stato trovato il corpo non ci sarebbero dubbi e si seguirebbe la pista di omicidio.

I Militari della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Torino hanno evidenziato che l’uomo sarebbe stato raggiunto – come scrive anche FanPage – da cinque colpi di una pistola calibro 6.35 centrando anche la tempia sinistra.

Una prima identificazione conferma che l’uomo sarebbe italiano di 60 anni e residente in provincia di Torino: sembra che lunedì pomeriggio si fosse allontanato con la sua Bmw senza più tornare a casa. Le indagini proseguono.

In aggiornamento