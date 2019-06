Torino, gli spaccano una gamba con la spranga per due euro: fermata baby gang

Torino, gli spaccano una gamba con la spranga per due euro: fermata...

Una baby gang di Torino ha agito in maniera violenta e inaspettata contro un coetaneo per una somma ridicola di denaro. Ecco i dettagli

Una baby gang di Torino è stata fermata dopo aver compiuto un atto spregevole nei confronti di un ragazzo di 20 anni.

Ragazzi spaccano la gamba a coetaneo per due euro

E’ accaduto a Rivoli, alle porte di Torino, dove un gruppo di cinque ragazzi di età compresa tra i 16 e i 21 anni hanno preso di mira due fratelli fuori da un pub.

Una brutale aggressione dove uno dei due è stato picchiato con una spranga di ferro, per rubare un cellulare e due euro dalle sue tasche.

Nonostante la frattura, hanno continuato a picchiarlo mentre era per terra procurandogli un trauma cranico. Il gruppo si è fermato quando la vittima è riuscita ad afferrare la caviglia di uno dei bulli e farlo cadere a terra.

La fuga e il riconoscimento dei bulli

Nella fuga uno degli aggressori ha perso il documento di identità ed è stata fondamentale la presenza di alcuni testimoni.

Gli inquirenti hanno identificato i ragazzi e sono partite le indagini nonché il fermo. Uno di loro, il più grande di età, era già noto alle forze dell’ordine per minacce nonostante sia incensurato.

Ora i ragazzi sono stati arrestati, su ordine di custodia cautelare come da volere del Gip: grazie alla loro disattenzione sono stati messi in carcere, mentre per il ragazzo – oltre alla paura – ci vorranno alcuni giorni di ospedale.