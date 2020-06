Torino, ascensore si blocca: 68enne prova ad uscire e precipita nel vuoto

Dramma nel pomeriggio a Torino, un ascensore si è bloccato : l’uomo all’interno ha tentato di uscire ed è precipitato nel vuoto.

La vittima, un 68enne del posto, ha tentato di liberarsi, ma è precipitato nel vuoto, sotto gli occhi di un condomino.

Tragedia a Torino

Tragedia nel quartiere Mirafiori di Torino: un uomo di 68 anni è morto precipitando nel vano dell’ascensore. Come riferisce anche La Stampa, il dramma è avvenuto in una palazzina di via Castagnevizza.

L’ascensore si era bloccato, così il 68enne avrebbe tentato di uscire con l’aiuto di un condomino che ha lanciato l’allarme. La vittima però non è riuscita ad atterrare sul pianerottolo, ma è precipitato nel vuoto.

Per lui non c’è stato nulla da fare, ha perso la vita cadendo nel vano tecnico della cabina. Sotto choc il vicino di casa che aveva tentato di aiutarlo e che ha assistito impotente alla tragedia.

Sul posto sono immediatamente accorsi i vigili del fuoco e i carabinieri, ma nulla è stato possibile fare per salvarlo. Gli uomini dell’Arma stanno indagando per accertare le modalità di quella che sembra essere una tragica fatalità.

A causare il guasto all’ascensore sarebbe stato un blackout che ha colpito diverse strade dei quartieri Mirafiori e Santa Rita.

“È mancata l’elettricità per alcune ore. Non funzionava nulla. Nemmeno i semafori”

hanno raccontato alcuni residenti.

La vittima avrebbe tentato di raggiungere i contatori della corrente elettrica malfunzionanti, ma è rimasto bloccato in ascensore tra il 5° ed il 4° piano del palazzo dove viveva.