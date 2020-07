Torino, accoltella i genitori a morte e scappa: fermato dai Carabinieri

Un fatto tragico a Torino dove un uomo ha ucciso i genitori per poi scappare. Ora è in stato di fermo da parte dei Carabinieri.

A Torino un uomo ha accoltellato a morte i suoi genitori per poi scappare, prima di essere braccato dai Carabinieri.

Uomo uccide i genitori a coltellate

Non si hanno ancora molte informazioni ma da quello che si evince su Repubblica, l’uomo ha ucciso il padre e la madre per poi scappare di casa.

Lo hanno ritrovato coperto di sangue e in stato confusionale: la vicenda è accaduta in zona Mirafiori e l’assassino dei due genitori è stato trovato a Collegno.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo avrebbe usato un coltello da cucina per colpire entrambi i genitori: ora l’uomo è in Caserma per l’interrogatorio e si cerca di capire cosa lo abbia spinto a compiere un gesto del genere.

In aggiornamento