Dramma nella notte a Collegno, in provincia di Torino: un ragazzo di 19 anni ha ucciso il padre a coltellate al culmine di una lite.

Terribile omicidio a Torino: un giovane, incensurato, ha ucciso il padre sotto gli occhi degli altri familiari. Indagano i Carabinieri.

Omicidio a Torino

Tragedia nella notte a Collegno, in provincia di Torino. Un ragazzo di appena 19 anni ha ucciso il padre a coltellate, al culmine di una lite.

Come evidenzia anche Torinoggi, il dramma è avvenuto in via Edmondo De Amicis. La vittima è Giuseppe Pompa, operaio di 52 anni.

Il figlio Alex, incensurato, lo avrebbe ucciso, colpendolo con una ventina di coltellate. All’arrivo delle forze dell’ordine sul luogo del delitto, per l’operaio non c’è stato nulla da fare.

Il terribile omicidio sarebbe avvenuto sotto gli occhi della moglie e dell’altro figlio della vittima. Il 19enne si è accanito perlopiù su addome, schiena e torace, dove sono state riscontrate la gran parte delle coltellate inferte.

Indagini in corso

Gli uomini dell’Arma hanno sequestrato i coltelli utilizzati per compiere l’atroce delitto. Indagini inn corso per capire cos’abbia potuto spingere il ragazzo ad uccidere il padre.

Ascoltati familiari più stretti e vicini di casa della vittima, per accertare se vi fossero già dissidi tra il 19enne e l’operaio.

Quello della notte scorsa è il secondo delitto commesso tra le mura domestiche: il 21 aprile scorso, un uomo uccise il padre, pensionato di 68 anni, a coltellate.

A lanciare l’allarme fu proprio il figlio della vittima, che prima telefonò alla sorella, poi scappò via. Ad uccidere Trimboli due coltellate mortali al collo inferte con un coltello da cucina, poi lasciato incustodito nel lavabo della cucina.