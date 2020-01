Tonno, ecco i 9 motivi per cui NON dovresti mangiarlo

I 10 motivi per cui dovresti smettere di mangiare tonno.

Mangi ancora il tonno perché pensi che sia buono per te? In effetti, le ultime ricerche scientifiche mostrano che mangiare tonno è pericoloso per la salute. Ecco i 10 motivi principali per liberare il tonno dall’amo.

Effetti dannosi sul cervello

I tonni accumulano mercurio tossico nella loro carne a causa dell’inquinamento industriale e gli effetti collaterali dell’avvelenamento da mercurio includono arricciatura delle dita, compromissione cognitiva e problemi di coordinazione.

Attacco di cuore

Mangiare pesce non è salutare per il tuo cuore! I metalli pesanti sono concentrati nel tonno a causa del pesce contaminato che mangiano.

La carne di tonno è caricata con metalli pesanti che attaccano il muscolo cardiaco, quindi la tossicità supera tutti i possibili benefici per la salute degli acidi grassi omega-3.

Secondo un recente studio pubblicato sulla rivista dell’American Heart Association, gli uomini con i più alti livelli di mercurio hanno aumentato il rischio di malattie cardiache del 60 percento e il rischio di morire di infarto del 70 percento.

Fai un favore al tuo cuore: metti giù la forchetta e raccogli una fonte più sicura di omega-3, come noci e semi di lino.

Mangeresti il ​​tuo cane?

Che ne dici di un pesce intelligente come un cane? La dottoressa Theresa Burt de Perera, una scienziata dell’Università di Oxford, ha recentemente pubblicato una ricerca che mostra che i pesci imparano più velocemente dei cani.

E il biologo dell’Università di Edimburgo Culum Brown afferma: “In molte aree, come la memoria, i loro poteri cognitivi corrispondono o superano quelli dei vertebrati superiori, inclusi i primati non umani“.

Pescati con crudeltà

A differenza di un certo tonno cartone animato, i pesci non implorano di essere catturati.

Il tonno viene inseguito fino a quando non si sposta in un gruppo stretto, quindi una rete viene abbassata attorno a loro.

Vengono trascinati contro rocce e detriti e alcuni pesci soffocano per il peso di altri pesci che premono contro di loro. Il grande tonno viene impalato su palangari, che sono miglia di uncini spinati che vengono lasciati nell’oceano per giorni alla volta.

Morte, stile Soprano

Pensa a “nuotare con i pesci” al contrario. Gli “Hit men” scaricano il tonno più piccolo sul ghiaccio, dove si congelano lentamente fino alla morte o vengono schiacciati quando migliaia di loro compagni vengono ammassati sopra di loro.

Il tonno catturato sui palangari viene battuto fino a quando non diventa incosciente prima di essere gettato nel congelatore. Ciò accade dopo che hanno già perso molto sangue mentre lottano per liberarsi!

Ciotole di pesce di fabbrica

Poiché i pescherecci da traino stanno sempre più svuotando i mari di un numero sempre maggiore di loro abitanti, i pesci vengono allevati nelle “fattorie”.

I piccoli tonni vengono catturati e scaricati in penne a rete. Sono ingrassati con pellet di carne di pesce concentrata e uccisi quando diventano abbastanza grandi, se non muoiono prima per i parassiti e le malattie che prosperano in condizioni estremamente affollate.

Sashimi malato

Stai lontano dal buffet di sushi se non vuoi passare il giorno successivo in ospedale. Il pesce è la prima causa di intossicazione alimentare negli Stati Uniti.

Secondo i Centers for Disease Control and Prevention, ci sono circa 75 milioni di casi di malattie di origine alimentare ogni anno, tra cui centinaia di migliaia di ricoveri e migliaia di decessi.

Dolphin-Unsafe

Il tonno è “amico dei delfini” come un’elica per barche. Anche se i delfini non sono “accidentalmente” intrappolati nelle reti di tonno, vengono comunque uccisi intenzionalmente dai pescatori di tonno giapponesi perché predano il pesce.

Interi baccelli di balene e delfini vengono radunati e condotti in acque poco profonde dove tutti tranne i più giovani (che vengono catturati e venduti agli acquari) vengono macellati con coltelli e machete.

Tonno sicuro per il tonno

La versione vegetariana è un tonno finto doppio, perfetto per sandwich. È ricco di proteine ​​e ha un inquietante sapore e consistenza di “tonno”, ma è privo di mercurio, batteri nocivi e sofferenza.