Dopo il flop de Il Punto Z e gli ascolti deludenti de L’Isola dei Famosi, il nome di Tommaso Zorzi per il progetto top secret di Italia Uno sembra essere vicino ad affondare. Restano pochi giorni per capire se è possibile ancora puntare su di lui o se Mediaset cambierà cavallo.

Dalla vittoria del Grande Fratello Vip 5 alla poltrona di opinionista de L’Isola dei Famosi 2021, l’ormai ex influencer non si è più fermato. Ma dopo il rovinoso flop del suo primo web show Il Punto Z, Tommaso Zorzi ha registrato una significativa battuta d’arresto nell’universo Mediaset.

Sebbene Tommaso Zorzi stia interpretando il ruolo di star televisiva e si dica particolarmente soddisfatto dei dati d’ascolto ottenuti dal suo web talk, dal quartier generale di Mediaset trapelano indiscrezioni diametralmente opposte.

Secondo fonti accreditate, quali il sito di anticipazioni televisive TvBlog, sarebbe in atto una profonda revisione del palinsesto di Italia Uno per la prossima stagione televisiva. In merito al progetto top secret destinato a Tommaso Zorzi, si rincorrono voci su un cambio di conduzione.

Stando a quanto si sussurra nei corridoi di Cologno Monzese, al timone della nuova trasmissione di attualità di Italia Uno potrebbe arrivare Elenoire Casalegno, brillante conduttrice e speaker radiofonica. Un clamoroso ribaltone, anche se non è ancora chiaro se Pier Silvio stia pensando di affidargli la conduzione in solitaria oppure di affiancarla ad un co-conduttore.

