Non si arrestano le polemiche sulla discrepanza anagrafica che intercorre tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani. I caustici leoni da tastiera ruggiscono contro la coppia e gli riservano un diabolico processo social-mediatico.

Non c’è pace per Tommaso Zorzi. Da settimane l’influencer milanese è sotto l’attacco feroce di centinaia di utenti di Twitter. Un vero e proprio tsunami di frecciatine e mortificazioni, scaturite a seguito del suo fidanzamento con Tommaso Stanzani, ex allievo del talent show Amici di Maria De Filippi.

Legati sentimentalmente da un paio di mesi, tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani intercorre una discrepanza anagrafica di circa 7 anni. Una differenza di età che ha scatenato la polemicità dei leoni da tastiera.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani vittime dei pregiudizi degli haters

La discrepanza anagrafica in una coppia è così limitante? Sì, a sentire gli agguerriti moralisti del web. Tommaso Zorzi è stato dipinto come un’arrampicatore sociale e accusato di sfruttare il flirt con il ballerino di Amici:

“Tommaso Stanzani deriso per l’età, persone che lo hanno cancellato solo perché sta con Tommi. Tommaso Zorzi additato come pedofilo, accuse di sfruttare Stanzani per tornaconto personale. Tornaconto? Sta perdendo migliaia di followers da quando è uscita la notizia”

Nonostante le critiche esplicite e spietate, la relazione tra Zorzi e Stanzani prosegue in barba agli insulti e agli attacchi del web. I pregiudizi della gente non fermano i due omonimi, che rivendicano il loro diritto a portare avanti la loro liaison.