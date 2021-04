Ad alzo zero contro il Leader della Lega. A prendere la mira e a sparare contro Matteo Salvini è Tommaso Zorzi. Lo fa sul social network Instagram, dove vanta un grande seguito.

Dall’alto del suo profilo Instagram, l’influencer milanese e opinionista de L’Isola dei Famosi 2021 cannoneggia contro Matteo Salvini:

Il riferimento, ovviamente, è alle dichiarazioni del Leader della Lega, che ha espresso orgoglioso per i risultati ottenuti dalla petizione #nocoprifuoco per la riapertura delle attività commerciali.

Con il suo proverbiale self control, Matteo Salvini fornisce una degna replica a Tommaso Zorzi e lo fa attraverso il social network Twitter:

“Secondo l’amico Zorzi, che peraltro mi sta anche simpatico, voi 117.346 che avete firmato per la battaglia #nocoprifuoco per il diritto al lavoro ed alla libertà, siete niente. Io sono ‘quell’altro là’ e la raccolta firme a cui avete aderito è solo una ‘petizione di mer**’ …a confronto delle sue importantissime storie Instagram. Se non rispetta me amen, gli chiedo almeno di rispettare voi e la richiesta di libertà e lavoro di migliaia di italiani, meno fortunati di lui”