Il noto influencer milanese ha querelato centinaia di persone, il motivo vi lascerà senza parole.

Quando l’influencer milanese è stato scelto come opinionista, ha ricevuto numerosi attacchi, come:

“Pippobau non sarà opinionista dell’Isola. Grazie Dio per aver ascoltato le nostre parole, perché questo ces*** sui cogl*** per mesi non l’avrei retto”.