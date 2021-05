Tommaso Zorzi, la sorella fa coming out: ‘Sono bisessuale’

La sorella di Tommaso Zozi ha voluto fare, a modo suo, coming out. La cosa però non è particolarmente piaciuta al fratello.

La sorella dell’influencer ha scelto i social per comunicare a tutti la sua identità sessuale. L’ultimo vincitore di Amici ha avuto una reazione molto particolare e in parte inaspettata.

Di certo non è stato facile per Gaia Zorzi fare coming out. La sorella di Tommaso l’ha fatto all’improvviso, sorprendendo tutti.

Tommaso Zorzi, la sorella fa coming out

L’ex gieffino Tommaso Zorzi è rimasto spiazzato dall’annuncio di Gaia Zorzi, influencer di 23 anni. L’ex vincitore del Grande Fratello Vip 5 e attuale opinionista de L’Isola dei Famosi, è rimasto senza parole dopo la confessione. La sorella con pochissime parole ha rivelato la sua vera identità sessuale:

“È un buon momento per dirvi che sono bisessuale“,

Dopo numerosi tweet, Tommaso ha commentato freddamente:

“Felice per te e ora prendi il meglio da entrambi i mondi”.

A quanto pare Tommy non sapeva minimamente del ‘duplice’ orientamento di Gaia. Alfonso Signorini sta puntando Gaia da un po’. E’ proprio lei una dei candidati alla partecipazione al Grande Fratello Vip 6.

Pare però che Gaia non sarebbe intenzionata a cimentarsi in una simile avventura televisiva. Ma a volte le offerte allettanti possono far cambiare inaspettatamente idea.

Tommaso reduce da una brutta notizia

Tra l’altro, Tommaso poche ore fa ha avuto una brutta notizia: il suo Punto Z ha dovuto chiudere i battenti.

Lo stop sarebbe giunto per i bassi ascolti e a seguite delle polemiche e delle critiche per questo insuccesso, Tommaso ha dovuto scontrarsi con Davide Maggio, fondatore del sito omonimo, specializzato in news e retroscena televisivi.

Ad essere andato di traverso a Tommy il fatto che Maggio, nell’annunciare la chiusura del programma sui social, ha piazzato un emoticon ridente, facendo dell’ironia sulla conclusione della trasmissione della seconda rete del Biscione.

Zorzi ha invitato il giornalista ad informarsi meglio; quest’ultimo ha controreplicato sussurrando all’influencer di essere più umile e di accettare le critiche. Amen!