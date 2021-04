Tommaso Zorzi è single? spuntano delle chat davvero scioccanti che tolgono ogni dubbio: scopriamo tutta la verità sulla situazione sentimentale dell’opinionista de L’Isola dei Famosi.

L’uomo più chiacchierato del momento è proprio Tommaso Zorzi. Di lui sappiamo che in passato è stato fidanzato con Marco Ferrero, in arte Iconize e poi con un ragazzo di nome Armando, ma ora è single? scopriamolo!

Le chat

Poche ore fa Tommaso Zorzi, il personaggio più chiacchierato del momento, ha pubblicato una conversazione che ha fatto davvero sospettare numerose persone.

In questa chat si può notare i numerosi messaggi inviati da una persona in particolare di un uomo, che Tommy ha reso anonima.

Ma quanto pare non è un una persona qualunque, perché dalla chat si capisce che è una vecchia conoscenza del vincitore del Grande Fratello Vip.

In molti hanno sospettato che fosse il suo ex Iconize, ma come giustamente alcuni utenti dicono “Marco non scriverebbe in quel modo.”

Ma cosa c’è scritto? questa persona anonima scrive:

“Magari non sarò Oppini però spero valga lo stesso. Magari in questi giorni sarai molto preso dalle cose da fare, ma sappi che appena troverai un momento mi piacerebbe incontrarti nuovamente e chissà…”

La parola “nuovamente” è la conferma che i due si siano già visti e conosciuti, ma non è finita qua, perché dopo poche ore l’uomo riscrive a Tommaso:

“Quanto tempo rimani a Roma?”

L’opinionista de L’Isola dei Famosi non ha mai risposto a nessun messaggio di questa persona.

Nonostante il suo silenzio, l’uomo ha continuato a scrivergli tipo “Hey tesoro ciao”, “come stai?”

L’ultimo messaggio che l’anonimo ha inviato è stato:

“Mi sbloccheresti su Instagram?”

A quanto pare Tommaso lo ha anche bloccato sui social, ma perché? per un litigio oppure perché il misterioso uomo continuava a tartassarlo? al momento sono queste le domande che i fan si pongono, speriamo che la verità esca fuori.

Queste chat tolgono totalmente ogni dubbio, Zorzi è single, lo fa capire anche da ciò che ha scritto sopra lo screen della conversazione:

“Casi umani che riemergono”

Insomma sembra che questa presunta ex conoscenza abbia vinto anche un blocco su WhatsApp.

Francesco Oppini e Tommaso Zorzi

Zorzi e il suo ex coinquilino Francesco Oppini sono più uniti che mai.

Moltissime persone credono che ci sia del tenero, ma tra loro c’è solo una bellissima amicizia.

A breve li vedremo insieme nel piccolo schermo, a dare l’annuncio è stato proprio il vincitore del Grande Fratello Vip, che non ha spiegato tanto ma ha solamente affermato:

“A grande richiesta”

Sicuramente si riferisce al fatto che il pubblico non vedeva l’ora di rivederli insieme, ma anche il grande Maurizio Costanzo li vuole fortemente nel suo programma.

Infatti le ultime indiscrezioni rivelano che saranno insieme nella prossima puntata del Maurizio Costanzo show.

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini canteranno un brano scelto da loro, sul palco del marito di Maria De Filippi.

Al momento ci sono tantissimi progetti per Tommaso e c’è anche tanta voglia di condividerli insieme al suo amico Francesco Oppini, ormai sono davvero affiatati, più di quanto tutti immaginassero.