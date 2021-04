Tommaso Zorzi esce allo scoperto: ‘Con Francesco c’è intimità’

Una coppia che ha appassionato tantissimi telespettatori quella formata da Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti.

Tutti quelli che ricordano il percorso dei due nella casa più spiata di Italia, sicuramente avranno memoria anche del loro rapporto speciale. Zorzi per Francesco arrivò a provare sentimenti profondi.

I sentimenti tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno appassionato tantissimi telespettatori. La loro amicizia ha sempre rivelato sfumature più profonde difficili da etihettare. Il vincitore del Grande Fratello VIP è arrivato ad ammettere di essersi innamorato del figlio della Parietti.

Ma chiaramente, sapendo della sua eterosessualità e del fatto che Francesco fosse comunque già impegnato fuori dalla casa, è sempre rimasto al suo posto finendo persino per allontanarsi. Al Maurizio Costanzo i due hanno parlato senza filtri del loro rapporto attuale, finito il periodo di costrizione nella casa: nel salottino del noto giornalista i due si sono anche esibiti in un duetto sulle note di “Your Song“.

Costanzo non nasconde che la magia del loro rapporto l’ha colpito molto. Zorzi ha voluto chiarire una volta per tutte la verità sul loro rapporto:

Poi ha anche confessato:

“Con lui posso parlare di tutto, mi confido, cose che non riesco a fare con altri. Tante persone stanno insieme ma non hanno intimità, noi non stiamo insieme ma abbiamo intimità“.