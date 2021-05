Da settimane Mediaset lavora sui palinsesti 2021/2022 e cerca di trovare soluzioni volte a sanare il drammatico calo degli ascolti. Stando ad indiscrezioni sempre più insistenti, sembra possibile che, per colmare un vuoto, ci sia in progetto di affidare un qualcosa a Tommaso Zorzi, silurato dopo il rovinoso flop de Il Punto Z.

Il Fenomeno Zorzi – grande rivelazione di questa stagione televisiva di Canale 5 – potrebbe condurre un nuovo show che però ha tutta l’aria di essere un “contentino”. Nel mare magnum del web le ipotesi e i rumors si sprecano.

Qualche settimana addietro si era parlato della possibilità di rivederlo al fianco di Alfonso Signorini nella nuova edizione del reality show Grande Fratello Vip. Ora, invece, si mormora che Pier Silvio voglia affidargli la conduzione di un mini format a fruizione familiare.

L’intraprendente Zorzi, che sta per concludere la sua esperienza di opinionista a L’Isola dei Famosi 2021, continuerà a lavorare a Mediaset. Al momento attuale questa sembra essere l’unica certezza sul suo futuro professionale.

#TommasoZorzi è al 99,9% nel prossimo palinsesto di Mediaset. Ormai è saputo e risaputo! Se non gli fanno condurre un format, sarà in ogni caso opinionista in qualche programma. Canale 5 non lo molla

— Laura (@Lauren38328708) May 31, 2021