Il noto influencer milanese era davvero sparito dai radar e solo poche ore fa ha deciso di tornare sui social.

Tommaso Zorzi, dopo essere sparito dai social per qualche giorno, è finalmente tornato.

L’influencer milanese ha rassicurato i fan, spiegando i vari motivi del suo allontanamento.

Ma ritorniamo a qualche settimana fa, quando aveva rivelato, attraverso le sue Instagram, che aveva bisogno di rallentare un po’ i ritmi e prendersi una pausa dal mondo del web.

Infatti, così ha fatto! è volato alle Isole Eolie per trascorrere una vacanza insieme alla sua dolce metà, il ballerino Tommaso Stanzani.

Nonostante l’ex gieffino ami interagire con i propri followers, stavolta ha deciso di staccare e godersi le sue meritate vacanze senza social.

I fan però sembrerebbero delusi da questa assenza dell’ex concorrente di Riccanza, in questi giorni si sono molto preoccupati, ma sicuramente, Tommaso riuscirà farsi perdonare.

Tommaso Zorzi ha ricaricato le energie per il nuovo anno lavorativo e presto lo vedremo in qualche programma televisivo.

L’influencer ha voluto parlare con i suoi follower anche di un tema molto delicato che riguarda cosa sta accadendo in Afghanistan:

“Ho messo in prospettiva quelli che pensavo essere i miei problemi. In fin dei conti siamo nati in questa parte di mondo che permette di essere liberi“.