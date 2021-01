Periodo d’oro per Tommaso Zorzi. Sembra proprio che Mediaset voglia tenerselo ben stretto. Stando agli ultimi rumors che circolano in rete, Pupo potrebbe cedergli il suo posto da opinionista al Grande Fratello Vip.

Insomma, dopo la sua partecipazione come concorrente di questa edizione, la carriera di Tommaso Zorzi potrebbe decollare e ottenere un nuovo e sbalorditivo slancio professionale.

Attraverso una recente intervista rilasciata al Quotidiano Nazionale, il cantautore toscano si lascia andare a grandi elogi e ricami labiali sulla punta di diamante di questa edizione del reality show:

Poi arriva la frase che lascia ben sperare i fan:

Al momento Mediaset è concentrata unicamente sull’attuale edizione in corso, ma quando si parla di cavalli di razza come Tommaso Zorzi, è logico che gli autori vogliano tenerselo ben stretto e pensare ad un possibile contratto a lungo termine.

estremamente orgogliosa che la poliedricità di Tommaso stia venendo riconosciuta, per me che ho spesso pensato fosse sottovalutato per non avere il seguito di altri su IG, tuttavia ad oggi sono convinta sia destinato a qualcosa di più grande che fare l’opinionista#tzvip https://t.co/IEGCVpsFFN

