L’asse Zorzi-Italia1 archivia già la prima sconfitta. Il programma Il Punto Z, che stando alle previsioni di Mediaset avrebbe dovuto sfondare, riesce solo a raccogliere le briciole dell’Auditel.

Sempre più in basso. Tommaso Zorzi e il suo Il Punto Z non sfondano. Lo share della prima puntata, trasmessa giovedì 9 aprile su Italia Uno, è stato un rovinoso bagno di sangue con risultati pari al 2,5% di share (appena 327 mila spettatori).

Non si può nemmeno dire che in onda ci fosse l’amatissimo Zorzi, perché il suo show non è arrivato nemmeno al 3% di share. I telespettatori di Italia Uno hanno scelto di guardare altro e il debutto de Il Punto Z ha registrato un drammatico fiasco.

Contrariamente alle aspettative dei piani alti di Mediaset, l’influencer milanese ha trascinato la rete in fondo alla classifica dell’Auditel. Gli autori televisivi si interrogano su un programma che proprio non riesce a decollare e cercano di correre ai ripari.

Insomma, Tommaso Zorzi sta cominciando a fare i bagagli? Secondo le prime indiscrezioni, Mediaset vorrebbe salvare il salvabile.

Si mormora che nelle prossime settimane Il Punto Z, sul quale la Rete ha puntato molto per fare ascolti significativi e profitti, potrebbe essere trasmesso esclusivamente su Mediaset Play.

Con il seguito che ha su Instagram il caro Zorzi, fatto prevalentemente da giovani arrapatelle/i, avrebbe dovuto fare di più.

Lo streaming online è per un pubblico giovane che evidentemente non lo ha seguito. 218.000 su 60 milioni di italiani è il nulla. #flop #tzflop #tzvip — Trash Must Go On (@TrashGioGio) April 8, 2021