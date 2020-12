Tommaso Zorzi, avete mai visto la sua mamma? Il suo lavoro vi stupirà

Tommaso Zorzi è uno dei concorrenti più chiacchierati del GF VIP 2020 ma sapete che lavoro fa la mamma?

Tra i concorrenti più chiacchierati del GF VIP 2020, c’è sicuramente Tommaso Zorzi. Il ragazzo, solare, allegro, intelligente, è diventato molto amico di Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti.

In molti, si sono interessati alla sua vita privata, visto che è un personaggio pubblico e la curiosità è scoppiata anche e soprattutto sulla professione esercitata dalla mamma dell’influencer.

Se siete curiosi di scoprirlo, non vi resta che continuare a leggere l’articolo.

Tommaso Zorzi, che lavoro fa la mamma dell’influencer?

Al Grande Fratello VIP 2020, Tommaso Zorzi ha mostrato tutta la sua verve e allegria, nonché intelligenza durante tutta la permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia.

Come succede per tutti i concorrenti che entrano a far parte del gruppo dei fortunati che entrano a far parte del noto reality, anche Tommaso ha attirato l’attenzione sulla sua vita privata.

Per questo, in molti si sono chiesti che professione facesse la mamma dell’influencer, Armanda Frassinetti.

La donna ha conseguito una laurea a Pescara, per poi specializzarsi in Nutrizione a Milano. Esercita la professione di dietologa all’Unità Operativa Igiene, alimenti, e nutrizione dell’Asl di Milano.

In passato, la donna ha lavorato anche l’Avis, nonché al Policlinico di Milano e a al consolato USA presente nel capoluogo della Lombardia.

Zorzi, il rapporto con il papà

Tommaso Zorzi – come i suoi follower sapranno – non ha un rapporto molto stretto con il padre, come avviene, invece, con la madre.

Il papà è titolare di due agenzie pubblicitarie ed è divorziato dalla mamma di Tommaso da diverso tempo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)



Il figlio e il padre non si vedono spesso, giusto tre o quattro volte l’anno, pertanto il loro rapporto non è così consolidato, come avviene nel rapporto che ha con la signora Armanda.