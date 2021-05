Tommaso Zorzi, la foto tanto attesa: il dolce annuncio commuove il web

Tommaso Zorzi, per i pochissimi che ancora non lo conoscono, è l’opinionista de L’Isola dei Famosi 2021, che possiamo ormai annoverare tra le figure più nominate in questi ultimi tempi.

L’ex influencer da quelle prime apparizioni sembra inarrestabile: non si è più fermato. Tuttavia a seguito del rovinoso flop del suo primo web show Il Punto Z, Tommaso Zorzi che pure è amatissimo dal pubblico e porta con sé un buon seguito di ascolti, sta registrato una significativa battuta d’arresto nel mondo Mediaset.

Ma non sembra perdersi d’animo, cosi come non perde la sua verve nel divertirsi e far divertire il pubblico.

Un nuovo arrivo in famiglia

Al momento Tommaso Zorzi sembra essere più interessato a una certa nascita, di cui aveva fatto menzione, infatti aveva annunciato che la cugina, era incinta nel periodo in cui si trovava al Grande Fratello.

Ora è pronto a festeggiare con la neomamma il lieto evento, in questi giorni sua cugina ha dato alla luce la tenera Allegra.

Quando gli era stata data la notizia Tommaso era rimasto senza parole, dopo che Alfonso Signorini, grazie ad un filmato registrato da Giulia, gli comunica la lieta notizia, e il conduttore aveva convenuto:

“Qui ci vuole un bel regalino“.

Facendo promettere a Tommaso di viziare la piccolina in arrivo:

“Ci mancherebbe altro”,

e poi aggiunge anche una battuta delle sue alle quali i suoi fans sono preparati:

“ma che è successo sono tutte incinta questa sera?“

Quello a cui fa riferimento Tommaso dopo aver scoperto che sua cugina Giulia Zorzi è in dolce attesa, fa riferimento a quanto emerso all’ inizio puntata, dove si era scoperto che anche Pierpaolo Petrelli stava per diventare zio.

Dunque una una nuova fan che si aggiunge al team Tommaso Zorzi.