Tommaso Zorzi innamorato: un altro uomo dopo Oppini nel cuore

Tommaso Zorzi ha dichiarato di essere innamorato. Nel suo cuore, però, pare sia sparito Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti. Chi lo ha conquistato?

Pare che l’infatuazione per Francesco Oppini sia passata del tutto a Tommaso Zorzi il quale, nella casa, si è dichiarato per un altro uomo.

Una rivelazione che ha spiazzato tutti, visto che – fino a poco tempo fa – aveva rivelato di essersi innamorato del figlio di Alba Parietti che, però, non l’ha corrisposto.

Ciononostante, però, tra i due è nato una forte e profonda amicizia che non è stata scalfita dal rifiuto di Oppini. Però, nel cuore di Tommaso c’è un altro uomo…di chi si tratta?

Tommaso Zorzi dimentica Francesco Oppini

Nel corso della sua partecipazione al Grande Fratello VIP, Tommaso Zorzi ha dimostrato di avere un carattere deciso e gioviale, ma anche tanta intelligenza e un savoir faire che ha conquistato molti coinquilini della casa, nonché il pubblico della casa.

Settimana dopo settimana, Zorzi ha intensificato il suo rapporto con Francesco Oppini. Con il figlio di Alba Parietti, infatti, è nato un rapporto molto stretto che ha condotto Tommaso ad innamorarsi del concorrente.

Oppini, però, non ha ricambiato il suo sentimento, ma fra loro l’amicizia non è stata cancellata da tale rifiuto. In casa, però, pare che tutto sia cambiato e che Tommaso abbia cancellato dal suo cuore Francesco. Il giovane ha dichiarato il suo amore per un altro uomo…

Tommaso Zorzi, ecco di chi si è innamorato

Tommaso – in casa – ha iniziato a sistemare le sue cose, quando ha iniziato a cantare una canzone. Si trattava di un brano di Harry Styles, famoso artista inglese, nonché ex membro degli One Direction.

Tommaso Zorzi: “mamma che bono, Harry Styles cosa non farei per te, io sono innamorato te lo dico uuuuh, lo vedo e mi sento male.”#GFVIP pic.twitter.com/sUduYCb95a — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) January 8, 2021



Ecco cosa ha rivelato mentre metteva a posto.

“Mamma mia quanto è bono Harry Styles, cosa non farei per te. Io sono innamorato di te”.

La star magari potrebbe anche ricambiare ‘i likes’ di Zorzi, sicuramente sarebbe una bellissima coppia.