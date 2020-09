Gf Vip, Tommaso Zorzi: mutande in primo piano, dettaglio “raccapricciante”

Grande Fratello Vip 5, incidente imbarazzante per Tommaso Zorzi: si sdraia sul letto in mutande e si vede tutto

Uno dei concorrenti più chiacchierati della quinta edizione del Grande Fratello Vip torna a far parlare di sé. Tommaso Zorzi è ripreso dalle telecamere mentre si sdraia sul letto in mutande: l’incidente bollente è dietro l’angolo.

Tommaso Zorzi, furiosa lite con Alfonso Signorini

Lunedì sera è andata in onda la diretta del Grande Fratello Vip. Una puntata molto difficile per Tommaso Zorzi il quale ha avuto un’accesa discussione con Alfonso Signorini. Per quale motivo? Durante la settimana, il noto influencer milanese si è lasciato in una battuta ironica in merito al confronto tra Adua Del Vesco e Gabriel Garko. L’attore, dopo anni di rumors, ha deciso di fare coming out e di vivere serenamente la sua sessualità.

In merito a quanto accaduto nella scorsa diretta, le parole del giovane sulla scelta di Garko non sono passate inosservate . Per questa ragione, il conduttore ha deciso di riprenderlo facendogli notare la sua presunta incoerenza. Dopo il dibattito, Zorzi ha anche espresso la sua volontà di abbandonare il reality. Ci ha pensato il direttore del settimanale Chi ha tranquillizzarlo e a calmare la situazione.

Nei giorni scorsi, inoltre, Zorzi è stato protagonista di un incidente bollente.

Incidente bollente per l’influencer milanese

Durante la diretta del daytime del Grande Fratello, Tommaso Zorzi è stato protagonista di un incidente piuttosto imbarazzante. Il giovane influencer si è sdraiato sul letto, con indosso solo una maglietta e mutande…. bucate.

Lo scatto del giovane ha fatto il giro del web e un utente ha così commentato l’immagine:

“Le mutande bucate di Tommaso Zorzi sono un tocco di classe.”