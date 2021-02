Ormoni a mille e appetito sessuale. È oltremodo risaputo che la castità forzata all’interno dei reality show possa provocare una condizione generale di malessere e mandare in tilt la libido dei concorrenti.

Protagonista di una conversazione da bollino rosso, catturata dalle telecamere del Grande Fratello Vip 5, è Tommaso Zorzi. Stando a quanto riporta il settimanale Novella 2000, l’influencer milanese non sarebbe mai stato tanto su di giri.

Sembra che il desiderio sessuale, accumulato in cinque mesi di trasmissione, lo abbia caricato come un fucile:

“Sto iniziando a sentire i sintomi dell’astinenza sessuale e sono pronto a tutto per una notte di passione con un uomo. Sono sincero e trasparente, lo farei con chiunque!”

Un periodo di castità forzata che, come racconta Zorzi, avrebbe infiammato le sue pulsioni erotiche, riducendolo in condizioni di estrema esasperazione.

Tommaso sei vergognoso, capisco che non lo prendi da un po’ e sei esaurito, però anche io sono in astinenza e non sto così messa male lol #gfvip

— fran (@frajeon) February 8, 2021