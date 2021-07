Tommaso Zorzi: il suo talento al servizio di un nuovo programma a partire dal prossimo autunno

Da diversi giorni si parlava della carriera di Tommaso Zorzi, e di come questa stia decollando, dopo la vittoria al Grande Fratello VIP.

Per la prima volta in Italia a novembre potremo avere lo show Drag Race Italia (Ballandi Arts), il programma ha avuto numerose edizioni in vari Paesi nel mondo e 19 Emmy Awards.

Il talento di Tommaso Zorzi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)

Per Tommaso Zorzi si presenta un importante possibilità di mostrare le proprie capacità di intrattenitore in seno al reality show americano lanciato nel 2009 da RuPaul. Lo show con il tempo è divenuto fenomeno di costume globale, che avrà ora anche la sua versione italiana in onda su Discovery+.

In Italia lo show è conosciuto anche come America’s Next Drag Queen, done i partecipanti si sfidano in gare di vario genere per determinare chi sia la migliore drag queen.

Il format nel nostro Paese avrà il nome ‘Drag Race Italia’, e alla giuria il simpatico Tommaso Zorzi, l’attrice Chiara Francini e la nota drag queen Priscilla, drag residente del Jackie O’ di Mykonos e star affermata sulla scena internazionale.

Discovery Plus anche in passato ha dimostrato una particolare attenzione alla comunità lgbt+.

In una intervista Laura Carafoli, Chief Content Officer di Discovery ha assicurato:

“Non lasceremo niente al caso Abbiamo messo su una task force anche con attivisti storici, non possiamo permetterci di sbagliare. Sarà un programma di grande attenzione verso la comunità lgbt+”.

Inoltre ha aggiunto:

“Il format non si differenzierà da quello originale: c’è una piccola bibbia di regole da rispettare”.

Solo pochi mesi sono passati da quando Tommaso Zorzi e Giorgia Meloni sono stati ospiti insieme al Maurizio Costanzo Show.

La prima foto ufficiale di #DragRaceItalia con Tommaso Zorzi, Chiara Francini e Priscilla. A novembre #PalinsestiDiscovery pic.twitter.com/Gu6TjjU6nV — Andrea Conti (@IlContiAndrea) June 30, 2021

In quella occasione ad una parte della comunità LGBTQI+ non è piaciuto molto come l’influencer non ha risposto in modo adeguato alla leader di Fratelli d’Italia, forte sostenitrice della famiglia definita tradizionale.