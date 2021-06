Una tragedia che ha bloccato l’intero web, tantissime persone lo ricordano con dei pensieri commoventi, tra questi c’è l’opinionista de L’Isola dei Famosi.

Oggi è arrivata la drammatica notizia della morte dell’ex protagonista di Amici 16, a causa di una leucemia fulminante.

Qualche anno fa, il cantante è stato intervistato da Tommaso Zorzi, dopo la sua esperienza nella scuola di Canale 5.

Mike Bird è sempre stato un ragazzo umile e con la testa sulle spalle, proprio così ha conquistato il pubblico.

Nell’intervista raccontò:

“ Ci sta la convinzione da parte del pubblico che il talent è una strada autentica ma in realtà non è cosi e questo causa della crisi depressive post talent , è importante quindi andare preparati.”

Infatti in alcuni post condivisi su Instagram, Michele ha parlato della sua battaglia contro la depressione e attacchi di panico, che lo hanno portato a far uso di tranquillanti.

Il cantante rivelò all’attuale opinionista de L’Isola dei Famosi:

“Ho rifiutato tutti i contratti in store del caso, non mi sentivo pronto ad essere sballottato in giro per l’Italia per poi essere dimenticato.”