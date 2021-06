Tommaso Zorzi ammette la frequentazione con Tommaso Stanzani di Amici 20 – Video

L’opinionista de L’Isola dei Famosi ha confessato di stare uscendo con l’amatissimo ballerino del talent show.

Uno è l’ex vincitore del Grande Fratello Vip 5 e attuale opinionista de L’Isola dei Famosi, l’altro, invece, uno dei concorrenti più amati dell’ultima edizione di Amici 20.

Ecco cosa siamo riusciti a scoprire sulla presunta nuova coppia, che nelle ultime ore è finita al centro dell’attenzione dei media per un video di ammissione.

Com’è iniziato tutto

Quando Tommaso Stanzani faceva ancora parte della scuola di Amici 20, Tommaso Zorzi ha pubblicato un post su Twitter nel quale lo elogiava, e non solo per le sue doti da ballerino, ma anche per la sua estetica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Stanzani (@tommasostanzanii)

Immediatamente, il post è diventato virale e, dopo l’uscita dalla scuola, è saltato anche agli occhi di Tommaso Stanzani.

I due, evidentemente, devono essersi sentiti presumibilmente sui social. A seguito del contatto, si sono incontrati e sono stati beccati per strada mentre passeggiavano dando prova di grande feeling.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Stanzani (@tommasostanzanii)

Tommaso Zorzi ammette la frequentazione

I due non avevano confermato, fino a questo momento, di avere una frequentazione seria in corso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)

Ora arriva un video clamoroso pubblicato dall’opinionista de L’isola dei Famosi che dichiara di star frequentando un giovane intento a affrontare la maturità 2021.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Biccy.it (@biccy.it)

Tutti hanno pensato naturalmente che si tratti di Tommaso Stanzani. Il ballerino, però, non ha mai confermato la sua liaison con Tommaso Zorzi, ma agli occhi dei fan sembra ormai chiaro che i due stiano insieme.