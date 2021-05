Poche ore fa sul web sono apparse alcune foto che immortalano l’opinionista de L’Isola dei Famosi con la sua ‘nuova fiamma’. Gli scatti rubati diventano virali.

Tommaso Zorzi è tra i volti del piccolo schermo e dei social, più amati e seguiti degli ultimi tempi. Dopo la vittoria al Grande Fratello Vip, si è fatto apprezzare dal pubblico nelle vesti di opinionista a L’Isola dei Famosi al fianco di Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini.

Conduttore de ‘Il punto Z’, poche ore fa è finito al centro del gossip per essere stato beccato dai paparazzi della rivista Chi, in un parco milanese mentre si lasciava andare a dolci effusioni in pubblico insieme ad un altro volto conosciuto dello spettacolo.

Di chi si tratta? Ecco tutti i dettagli in merito

Chi è il nuovo amore di Tommaso Zorzi

Nonostante si definisca single in Tv, Tommaso Zorzi è stato beccato già ben due volte insieme ad uno degli allievi di Amici 20.

Di chi si tratta? Parliamo di Tommaso Stanziano, il noto ballerino della trasmissione condotta da Maria De Filippi, il quale fu purtroppo eliminato nell’arco del terzo serale della competizione.

I due sono stati avvistati come accennato, durante una tenera passeggiata al parco insieme a Gilda, la cagnolina dell’Opinionista de L’Isola dei Famosi, mentre camminavano mano nella mano, tra teneri sguardi e dolci baci.

Tommaso Zorzi e Andrea Stanziani, è amore o semplice amicizia?

Il ballerino di Amici 20 è il nuovo fidanzato di Zorzi? Sicuramente i due, sino ad ora, non hanno concesso dichiarazioni in merito.

Le immagini lasciano però trasparire una certa intesa tra i due, soprattutto da parte di Tommaso Zorzi i quali non ha mai nascosto di apprezzare il talento dell’ex allievo dell’Accademia di Maria De Filippi.

Eppure nonostante ciò in molti credono che tra i due ci sia un legame di pura amicizia, e che la relazione sia una montatura e non altro che, come si evince da alcuni rumors circolanti sul web, un ‘progetto’ del Re del Gossip Parpiglia, attualmente alle redini di una rubrica tutta sua sulla rivista diretta da Alfonso Signorini.

Dove si cela la verità? Staremo a vedere.