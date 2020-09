Tommaso Zorzi malore dopo la diretta: ‘Ho bisogno dei farmaci’

Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi si sente male dopo la diretta: ha la febbre, ecco come sta ora l’influencer milanese

Lunedì sera è andata in onda la prima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip. A poche ore dal debutto su Canale 5, Tommaso Zorzi si è sentito male subito dopo la diretta: ecco come sta ora il noto influencer milanese.

Grande Fratello Vip,paura per Tommaso Zorzi

Ieri sera è iniziata ufficialmente la quinta edizione del GF Vip. E tra i concorrenti del reality show di canale 5 c’è anche il popolare influencer Tommaso Zorzi, il quale si è subito distinto per via della sua innata simpatia. Nato a Milano il 2 Aprile del 1995, il giovane si è trasferito a Londra dove ha conseguito la laurea in Economia e Business Management. Negli ultimi anni, il 25 enne ha riscosso un enorme successo sui social e il suo account Instagram è seguitissimo.

E’ di poche ore fa, la notizia che ha preoccupato non poco i suoi fan. Subito dopo la diretta del programma, il giovane ha confessato di sentirsi poco bene. Il noto influencer ex protagonista di Riccanza e Pechino Express, è andato a letto con la febbre a 38.

Ecco come sta ora l’influencer milanese

Dopo aver ballato per la prova, Tommaso Zorzi ha confessato ai suoi compagni di avventura di sentirsi male. Per questo motivo, si è rivolto alla redazione del Grande Fratello per avere un termometro e dei farmaci prima di andare a dormire:

“Ho bisogno dei farmaci”.

Il giovane ragazzo ha l’influenza ma è escluso un possibile contagio da coronavirus visto che lui stesso ha rivelato di aver fatto ben due tamponi negli ultimi giorni. Questa mattina, durante la diretta della trasmissione, ha rivelato di sentirsi molto meglio rispetto a ieri sera. Stando agli ultimi aggiornamenti, la febbre è risalita ed è stato costretto a lasciare la casa.