Tommaso Zorzi e Rocco Siffredi a cena insieme, la frase piccante non...

In queste settimane Zorzi sta lavorando ad un progetto top secret insieme al noto attore di film a luci rosse: sicuramente non deluderanno le aspettative dei fan.

Cosa dovremo aspettarci dalla loro collaborazione? Non resta che aspettare per scoprire di più sul loro progetto.

Tommaso Zorzi e Rocco Siffredi: il progetto top secret

La popolarità di Tommaso Zorzi è schizzata alle stelle, da quando ha vinto il Grande Fratello Vip 5.

A breve l’ex gieffino inizierà una nuova avventura, stavolta come giudice della prima edizione di Drag Race Italia, che debutterà prossimamente su Discovery+.

Ma attualmente sta lavorando ad altri progetti top secret che lasceranno a bocca aperta i suoi fan.

Poche ore fa, ad attirare l’attenzione su di lui è stata una collaborazione lavorativa molto interessate con Rocco Siffredi, il pornodivo italiano più famoso al mondo.

Tommaso ha dichiarato a Gossipetv:

“Ti stai chiedendo cosa farò con Rocco Siffredi, continua a chiedertelo. Ma questa chica mala non te lo va dire lo scoprirai su questo canale”.

I due sembrano lavorare a qualcosa di molto importante che lascerà il pubblico senza parole.

Tommaso Zorzi e Rocco Siffredi a cena insieme: ecco cosa è successo

Come tutti sappiamo, il noto influencer milanese, non perde mai l’occasione per aggiornare i suoi fan della sua quotidianità.

Il suo profilo ha più di 1,9 milioni di follower che lo seguono e sostengono ogni giorno.

Proprio poco fa, ha pubblicato delle Instagram story che hanno spiazzato l’intero web.

Tommaso e Rocco erano a cena fuori insieme a degli amici e durante il brindisi, l’ex gieffino ha detto:

“Rocco se non fai il brindisi ti in**lo”.

Il pornodivo ha risposto, scherzando:

“Cin cin sennò ti in**lo”.

Insomma non manca l’ironia, il web è rimasto molto divertito da questo scambio di battute piccanti.

