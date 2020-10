Tommaso Zorzi, chi sono il padre e la sorella del concorrente del GF Vip 5

Scopriamo insieme tutti i segreti relativi al padre e alla sorella di uno dei più amati concorrenti dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip 5.

Chi sono Lorenzo Zorzi e Gaia Zorzi, due membri della famiglia di Tommaso Zorzi.

Chi sono il padre e la sorella di Tommaso Zorzi

Uno dei più amati concorrenti del Grande Fratello Vip 5, condotto da Alfonso Signorini, è sicuramente Tommaso Zorzi.

Il giovane, noto per la sua partecipazione a Riccanza, per i suoi interventi in tv e per i suoi video simpatici postati sul web, ha un rapporto controverso con la sua famiglia.

Zorzi ha un padre chiamato Lorenzo e una sorella di nome Gaia. Scopriamo di più su di loro!

Chi è Lorenzo Zorzi

Lorenzo Zorzi è il padre di Tommaso Zorzi. Nasce a Milano nel 1964 e frequenta il liceo classico, dopo di che si laurea in Discipline Economiche e Sociali all’Università Bocconi di Milano.

Lavora nel settore del management consulting, dove è riuscito a ricoprire un posto di rilievo. Lorenzo è stato sposato con la dietista Armanda Frassinetti, madre di Tommaso e di Gaia.

Tommaso e Lorenzo avrebbero un rapporto molto difficile. Tempo fa, Zorzi ha infatti dichiarato:

“Io non ho un papà, è l’ultima persona che chiamerei, penso che lui abbia messo in ordine le sue priorità ed io non sono tra quelle. Questo aspetto mi manca completamente, mio padre non mi dà un abbraccio da 8 anni.”

Chi è Gaia Zorzi

Gaia Zorzi è la sorella di Tommaso Zorzi e ha 22 anni. Nasce a Milano ed è appassionata di viaggi.

Molto attiva sui social, pare che la giovane abbia una relazione sentimentale in corso.

Visualizza questo post su Instagram Alexa play Family Affair by Mary J. Blige Un post condiviso da @ gaiazorzi_ in data: 6 Ago 2020 alle ore 10:13 PDT

Molto legata al fratello Tommaso, anche la ragazza non avrebbe un ottimo rapporto con il padre. Come raccontato dallo stesso Zorzi, infatti:

“Un genitore non deve mai pensare che il figlio non abbia più bisogno di lui, anche se è affermato ed adulto.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @gaiazorzi_ in data: 18 Ott 2020 alle ore 5:07 PDT

Speriamo che sia Tommaso che Gaia possano in qualche modo recuperare il rapporto con il padre!