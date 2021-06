Spirano venti di guerra tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. Il rapporto tra i due ex gieffini viene percepito come ostile. Ventilano le ipotesi di un’amicizia in bilico.

Spira aria di tempesta tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. Sembra che a causa di un episodio ben preciso, tra i due ex protagonisti del Grande Fratello Vip 5 sia calato il gelo siderale.

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, amicizia in bilico

In occasione della cena tenuta al nuovo ristorante “Cera” di Stefano Corti, inviato de Le Iene di Italia Uno e fidanzato di Bianca Atzei, i Zorpini sarebbero stati avvistati in atteggiamenti glaciali. Stando ai rumors appresi da Libero Quotidiano, tra i due sarebbe esploso un clima di forte tensione.

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini non si sono visti per mesi, eccezion fatta per alcuni eventi mondani. Secondo indiscrezioni insistenti, il loro idillio si sarebbe incrinato nel momento in cui l’influencer milanese ha iniziato a frequentare Tommaso Stanzani, astro nascente della danza ed ex allievo di Amici di Maria De Filippi.

Tutto finito? Rottura irreparabile? Milioni di fan non riescono a farsene una ragione. All’amarezza del ricordo, si aggiunge la rabbia.

Sono contenta che Oppini ha aperto gli occhi su Tommaso allontanandosi. Oppini ha presentato I suoi amici a tutti tranne a Zorzi perché per lui sono di basso livello. Oppini l’ha sempre difeso e lui come ringraziamento fomenta il suo fandom per andargli contro #tzvip — Tina (@Tina49926622) June 12, 2021

In rete si vocifera che il rapporto tra Tommaso e Francesco sia saltato in aria. Secondo me c’è un fondo di verità. Credo che c’è stato un allontanamento reciproco #zorzi #oppini — Patrizia 🌶️ (@Patrizi50901362) June 18, 2021