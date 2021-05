Tommaso Zorzi, svelata l’identità del fidanzato Lorenzo Campi: chi è e cosa fa

Ecco tutto quello che siamo riusciti a scoprire sul fidanzato misterioso del vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello vip, ora opinionista a L’isola dei Famosi.

Tommaso Zorzi era da tempo single, quando si è dichiarato al suo compagno d’avventura Francesco Oppini.

Ora tra i due sembra non correre buon sangue, mentre sappiamo per certo che Zorzi abbia intrapreso una nuova relazione. Le due cose saranno correlate?

Nel frattempo che lo scopriamo, ecco che vi presentiamo il suo nuovo fidanzato!

Chi è il fidanzato di Tommaso Zorzi

Da giorni circola un’indiscrezione sul web che vorrebbe l’ex vincitore del reality show amatissimo di Canale 5, Tommaso Zorzi, in coppia con un ragazzo.

Secondo alcuni dei rumors trapelati, i due sarebbero stati presentati da Didi, amica di entrambi.

La donna avrebbe notato immediatamente l’affinità tra i due giovani e così avrebbe deciso di accoppiarli.

L’attività da Cupido di Didi ha fatto breccia nei cuori di entrambi.

I due sono stati anche paparazzati insieme mano per la mano dal settimanale Chi di Alfonso Signorini. Ma scopriamo l’identità del nuovo fidanzato di Tommaso Zorzi!

Ecco come si chiama

Il nuovo fidanzato di Tommaso Zorzi si chiamerebbe Lorenzo Campi.

Non abbiamo alcuna notizia sul giovane, in quanto possiede un profilo sui social superblindato.

Su Instagram ha pubblicato il motto “collector at heart”. Oltre a questo nulla si sa su di lui.

Sappiamo per certo, però, si tratti proprio del giovane, in quanto è l’unico Lorenzo che sia Tommaso Zorzi che Didi hanno in comune sui rispettivi profili social.

Speriamo che Tommaso Zorzi abbia deciso di mettere la testa a posto al fianco di un giovane che sappia renderlo felice.