Tommaso Zorzi bacia Francesco: il commento di Alba Parietti spiazza

Scatta il bacio tra i due concorrenti più amati della casa di Cinecittà: arriva anche il commento di Alba Parietti.

Un’amicizia inaspettata quella tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi.

Dopo il bacio tra i due, interviene anche Alba Parietti. La showgirl torinese esprime il suo pensiero in merito a quello che è successo nell’ultima diretta del Grande Fratello Vip 5.

Bacio tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini

Un’edizione, quella di quest’anno, non priva di colpi di scena. Tra i concorrenti che concorrono alla vittoria ci sono sicuramente Francesco Oppini e Tommaso Zorzi. Entrambi, si stanno facendo conoscere al grande pubblico senza filtri e non hanno mai nascosto il loro passato doloroso. Tra loro due ci sono stati una serie di litigi e incomprensioni ma pare che negli, ultimi giorni, le cose siano radicalmente cambiate.

Il loro rapporto si è intensificato e, dopo gli scontri, arrivano coccole e abbracci. Durante l’ultima diretta, infatti, tra i due è scattato anche un tenero bacio sotto gli occhi di tutti. Ma cosa ne pensa Alba Parietti?

Il commento della showgirl torinese

E’ evidente che tra loro due sia nata una bellissima amicizia. Archiviati gli scontri avvenuti nei giorni scorsi, i due ragazzi sembrano essersi chiariti.

Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip, si sono scambiati un bacio. Immediato il commento della showgirl torinese.

In merito alla loro amicizia, Alba Parietti afferma che per lei è del tutto inaspettata in quanto, dopo il brutto litigio tra i due, pensava che non lo avrebbe perdonato.

Ha anche pubblicato lo scatto del bacio e ha commentato con queste parole: “Meravigliosi”. Beh, la nota opinionista sembra apprezzare davvero il legame speciale che si è creato tra il figlio e il noto influencer milanese.