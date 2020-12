“Allora sei una psicopatica”. Tommaso Zorzi al veleno: scontro di fuoco con Stefania Orlando

Nella giornata di mercoledì 30 dicembre, il durissimo tête-à-tête tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Il primo ha accusato la seconda di avere avuto un atteggiamento incoerente in merito alle coreografie di Capodanno.

L’influencer milanese ha scagliato il suo personale anatema contro l’amica Stefania Orlando, rea di aver espresso perplessità sui passi di danza da lui ideati:

“Prima eri carica e ora? Amore, allora sei psicopatica! Stamani andava tuto bene e ora no? Sai cosa c’è? Fai tu il balletto! (…) Non lo faccio il balletto, se tu mi rompi i cogl**ni per due passi. E non ripetere la stessa frase che sembri mia nonna. Dai fastidio, non sei normale!”