“Giulia Salemi fa coppia per far parlare di sé”. Tommaso Zorzi al veleno: strepitosa fucilata al GF Vip

Pane al pane, vino al vino. Nella casa del Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi dice le cose come stanno e non usa mezzi termini. Questa volta a finire nel suo mirino sono Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.

Complici il romanticismo e l’attrazione fisica sempre più irrefrenabile, Giulia e Pierpaolo tubano come due colombi e si scambiano effusioni sotto gli occhi di tutti. Appaiono sempre più affiatati e il fantasma di Elisabetta Gregoraci non aleggia più intorno al loro rapporto.

Il crescente feeling Salemi-Pretelli, tuttavia, non è visto di buon occhio dalla stragrande maggioranza dei vipponi. C’è chi insinua che possa trattarsi di una love story creata a tavolino per ottenere risalto mediatico e c’è chi invece concede il beneficio del dubbio. Tommaso Zorzi si colloca nella seconda categoria.

Durante una conversazione tra coinquilini, lo sferzante Tommaso si è lasciato andare ad una battutina caustica nei confronti dell’influencer piacentina. Quando Cecilia Capriotti gli ha chiesto perché avesse dei brillantini sul volto, l’influencer ha risposto così:

“Perché brillo di luce propria. Non sono come Giulia Salemi che deve fare coppia per far parlare di sé!”