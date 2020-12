“A letto con uno che le ha regalato di tutto”. GF Vip, Tommaso smaschera tutto: brutale verità

Tommaso Zorzi non usa mezzi termini e sbugiarda Natalia Paragoni. In una sola frase scheletri e scheletrini della fidanzata di Zelletta.

Altissima tensione nella casa del Grande Fratello Vip 5. Nel corso dell’ultima puntata del reality show, il caso Zelletta-Paragoni è esploso come dinamite. Sebbene i due fidanzati si siano chiariti in diretta televisiva, a distanza di poche ore i vipponi rispolverano l’argomento ed esprimono il proprio punto di vista.

A Tommaso Zorzi va dato atto di essere estremamente esplicito e schietto. Brutalmente schietto. L’influencer milanese, infatti, punta il metaforico ditino contro la fidanzata di Andrea Zelletta e, con una frase durissima, smaschera i suoi scheletri nell’armadio.

GF Vip 5, Tommaso Zorzi a valanga contro Natalia Paragoni: scomode verità

Lo sferzante e caustico Tommaso tira dritto come un treno e ad Andrea Zelletta ribadisce la bomba di gossip sganciata da Dayane Mello:

“Non è una chiacchiera, qua stiamo dicendo che la tua ragazza è andata a letto con uno che il giorno dopo le ha fatto fare shopping e le ha regalato di tutto. Questo ha detto Dayane”

Un’insinuazione brutale che ha strattonato e riportato alla realtà l’ex tronista di Uomini e Donne. Rivolgendosi agli altri coinquilini, Zorzi esclama:

“Qua dentro tutti abbiamo parlato di cose scomode. Perché lui no? Allora è un parac**o! Para il c**o a lui e alla sua ragazza”

Come un fiume in piena, l’influencer sbugiarda i due partner. Il motivo sembra ormai evidente: nella casa del GF Vip la coppia Zelletta-Paragoni non naviga in un mare di consensi.

Tommaso Zorzi per colpire dayane sta smerdando natalia e facendo soffrire croccantino. Il fatto di farsi comprare cose dal presunto amante non era uscita e lui insiste. Squallido #gfvip #rosmello — Narifrancy (@narifrancy84) December 29, 2020