Tommaso Paradiso beccato dalla ‘Polizia postale’ sui siti per adulti: il cantante dei The Giornalisti nega tutto

Tommaso Paradiso beccato dalla ‘Polizia postale’ sui siti per adulti: il cantante...

Tommaso Paradiso, cantautore del gruppo “Thegiornalisti”, è stato vittima di uno scherzo “a luci rosse” da parte di rds. Ecco cos’è successo al musicista

Tommaso Paradiso è uno dei cantautori e musicisti più apprezzati del panorama musicale Italiano. Nato il 25 giugno del 1983 a Roma, assieme a Marco Antonio Musella e Marco Primavera fonda i “TheGiornalisti“, un gruppo particolarmente in voga nell’ultimo periodo.

Tommaso e lo scherzo “a luci rosse” di rds

Proprio Tommaso Paradiso è stato “vittima” nelle ultime ore di uno scherzo da parte di Rds. Nel corso della trasmissione “Tutti pazzi per RDS” il cantante del gruppo dei The Giornalisti è stato contattato da un presunto agente di polizia postale che chiedeva chiarimenti in merito alla navigazione su siti a luci rosse. Tommaso pare cadere nello scherzo, e nega con tutto se stesso di aver effettuato l’accesso a quei siti.

Tommaso oggi è sentimentalmente legato a Carolina Sansoni

D’altronde, si può proprio dire che Tommaso non ne abbia bisogno. Infatti, dal 2017 è fidanzato con la bellissima Carolina Sansoni, una giovane imprenditrice, influencer e appassionata di marketing e pubblicità.

Stando a ciò che si racconta, il cantautore è rimasto folgorato inizialmente dalla sua bellezza, per poi imparare ad amarla più nel profondo, a 360°.

Tommaso oggi è sull’onda dei successi professionali e sentimentali

Oggi, Tommaso, al di là dello scherzo che ha fatto scoprire un lato più simpatico della voce de “Thegiornalisti“, è sull’onda piena dei suoi successi professionali e sentimentali, con la sua Carolina.

Il suo gruppo riscuote tanto successo anche perché:

“Il gruppo desidera raccontare e parlare della vita vera, della quotidianita’… e lo fa con un linguaggio semplice e appetibile a tutti. un po’ come fanno i giornalisti veri e propri”

Auguriamo a Tommaso di continuare così e speriamo che per lui le cose vadano sempre meglio!