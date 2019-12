Tommaso Paradiso è l’ex frontman dei TheGiornalisti, che ha da poco iniziato la sua carriera da solista: ecco alcune curiosità su di lui

Alcune cose che non sai su Tommaso Paradiso

Tommaso Paradiso ha scritto numerose canzoni per i TheGiornalisti, seduto in una location di cui molti non potrebbero sospettare. Molti brani, infatti, sono nati mentre era in taxi: uno di questi è il singolo “Completamente”.

Paradiso si sveglia tutte le mattine alle 7.00, anche dopo nottate in cui magari ha fatto le ore piccole. Lo fa per questione di principio e perché preferisce iniziare la giornata presto e riposarsi solo dopo cena.

Tommaso risponde a tutti i messaggi privati che gli arrivano su Facebook, anche quelli da parte dei milioni di fan italiani che lo adorano da quando è entrato nei TheGiornalisti e anche dopo il distaccamento.

L’ex di una delle band indi più note d’Italia sostiene di essere un ragazzo molto romantico, a dispetto di chi lo ha definito uno sciupafemmine o un bello e maledetto.

Per quanto riguarda la musica, i principali artisti italiani che adora e ai quali si ispira ogni giorno sono Vasco Rossi, Lucio Dalla, gli Stadio e Antonello Venditti.

Più che cantare o essere in tour, Paradiso adora scrivere canzoni: è questa sicuramente la parte che più preferisce del suo lavoro, assieme alle sponsorizzazioni dei suoi album, che promuove con grande passione.

Tommaso Paradiso adora moltissimo il mare. Vorrebbe conciliare questa passione andando prima o poi a vivere in una zona marina. Il cantante sostiene di rilassarsi in maniera automatica alla vista della lunga distesa di acqua e dell’orizzonte, che probabilmente per lui è una fonte di ispirazione artistica e musicale.