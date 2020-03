Chi è Tomaso Trussardi, il CEO dell’azienda di famiglia inserita nel settore moda e marito della nota Michelle Hunziker, con la quale ha due figlie

Scopriamo tutti i segreti di Tomaso Trussardi, dalle attività lavorative svolte in gioventù al ruolo di rilievo nell’azienda di famiglia, dalla vita privata assieme alla moglie Michelle Hunziker fino ad arrivare al rapporto con le figlie Sole e Celeste.

Chi è Tomaso Trussardi

Nasce a Bergamo il 6 aprile del 1983, sotto il segno zodiacale dell’Ariete.

Figlio del noto imprenditore del settore moda Nicola Trussardi, prende le redini dell’azienda di famiglia, divenendone CEO.

Per quanto riguarda il percorso di studi, si laurea in Economia e consegue un Master in Corporate Finance e Banking all’Università Bocconi di Milano.

Al fianco di Alberta Ferretti ed Eva Herzigova, Trussardi partecipa come giudice di Project Runaway Italia nel 2014, programma andato in onda sul canale Foxlife.

A 21 anni ha lavorato presso una società immobiliare e in passato ha svolto anche l’attività giornalistica, occupandosi della rubrica motori di Libero.

Vita privata e curiosità

L’imprenditore è stato legato sentimentalmente per dodici anni alla modella e valletta Lucia Fabiani. Tra i suoi flirt, ricordiamo quello con la showgirl Alessia Venturi e con l’ex tronista di Uomini e donne Anna Munafò.

Trussardi è oggi impegnato sentimentalmente con la celebre conduttrice svizzera Michelle Hunziker. La coppia si è sposata il 10 ottobre del 2014.

I due si sono conosciuti al ristorante Trussardi alla Scala grazie a Vittorio Feltri: in realtà la coppia si era già incontrata molti anni fa, quando Michelle aveva soltanto 19 anni.

La Hunziker e Trussardi sono genitori della piccola Sole, nata il 10 ottobre del 2013 e che ora ha 7 anni, e di Celeste, nata invece l’8 marzo del 2015, che ha appena compiuto 5 anni.

Tomaso ha un ottimo rapporto anche con la primogenita della Hunziker, Aurora Ramazzotti, nata nel corso del matrimonio tra la bellissima conduttrice e il celebre cantante italiano, Eros Ramazzotti.