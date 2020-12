Tom Cruise si scaglia contro i membri della troupe: “Vi faccio licenziare!”. Social in rivolta

Tom Cruise scivola su una sfuriata clamorosa dal sapore dittatoriale. Sgrida i membri della sua troupe cinematografica e scatena l’ira dei web-indignados.

Al web non sfugge nulla. Soprattutto quando si tratta di gesti clamorosi compiuti da star internazionali. Del suo si è pentito dopo pochi minuti Tom Cruise, attore statunitense impegnato nelle riprese del film Mission Impossible 7.

La pietra dello scandalo, in questo caso, è una sfuriata epocale. Sfogo che in tanti sono riusciti a filmare e divulgare in tempo reale sui principali social network.

Mission Impossible 7, Tom Cruise fa una sfuriata sul set

Tutto stava filando liscio sul set di Mission Impossible 7, se non fosse per quel gesto dell’attore che ha fatto indignare il popolo della rete. Tom Cruise, nell’intento di mettere in riga i membri della sua troupe, anziché redarguirli elegantemente, li ha brutalizzati davanti a tutti.

Rei di essere indisciplinati e di non rispettare le distanze di sicurezza anti-Covid, i collaboratori di Tom Cruise hanno dovuto subire la sua ira funesta:

“Stiamo creando migliaia di posti di lavoro. Non voglio più vedere cose del genere, mai più! E se succede di nuovo siete licenziati! Ditelo pure alle persone che stanno perdendo le proprie case, perché la nostra industria sta fallendo: non ci sarà cibo sulle loro tavole né potranno pagare per il college!”

L’attore scivola sulla buccia di banana di una sfuriata clamorosa, dal sapore vagamente dittatoriale. Un errore che potrebbe costargli la stima dei suoi fan.

I perbenisti del web, infatti, hanno trovato il suo gesto aggressivo e irrispettoso. Tuttavia c’è anche chi ha provato a scagionare l’attore, ipotizzando un forte stress psicofisico dovuto ad un anno intenso trascorso tra riprese cinematografiche, rinvii e annullamenti dovuti all’emergenza sanitaria internazionale.

Il cinema è uno dei settori più colpiti dal covid quindi pur non giustificando i modi è comprensibile che Tom Cruise si sia fatto girare le balle vedendo il comportamento negligente di alcuni membri della crew — Ίκαρος (@IamElmah) December 17, 2020