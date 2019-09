Il tofu, o caglio di semi, è un alimento popolare derivato dalla soia. Ecco tutti i benefici per la salute.

Viene prodotto cagliare il latte di soia fresco, comprimendolo in un blocco solido e quindi raffreddandolo, più o meno allo stesso modo in cui viene prodotto il formaggio da latte tradizionale cagliato e solidificando il latte.

Il liquido (siero di latte) viene scartato e la cagliata viene pressata per formare un legame coesivo. Un ingrediente base nella cucina tailandese e cinese, può essere cucinato in diversi modi per cambiare la sua consistenza da liscia e morbida a croccante.

Il tofu è una buona fonte di proteine ​​e contiene tutti e nove gli aminoacidi essenziali. È anche una preziosa fonte vegetale di ferro e calcio e minerali come il manganese, selenio e fosforo. Inoltre, il tofu è una buona fonte di magnesio, rame, zinco e vitamina B1.

Il tofu è un alimento eccellente dal punto di vista nutrizionale e della salute. Si pensa che offra molti degli stessi benefici dei semi di soia.

Una porzione da 100 g contiene: 73 kcal 4,2 g di grassi 0,5 g di grassi saturi 0,7 g di carboidrati 8,1 g di proteine.

Tofu: i benefici per la salute

Si ritiene che la proteina di soia (da cui deriva il tofu) aiuta a ridurre i livelli di colesterolo cattivo (LDL). Il tofu contiene fitoestrogeni chiamati isoflavoni, un gruppo di sostanze chimiche presenti negli alimenti vegetali.

Hanno una struttura simile all’ormone femminile estrogeno e quindi imitano l’azione degli estrogeni prodotti dall’organismo. Si legano naturalmente ai siti dei recettori degli estrogeni nelle cellule umane, comprese le cellule del seno, riducendo potenzialmente il rischio di cancro al seno.

A causa del contenuto di fitoestrogeni di soia, molte donne decidono di includere cibi ricchi di soia come il tofu nella loro dieta quando entrano in menopausa.

Durante la menopausa, la produzione naturale di estrogeni si ferma e possono insorgere sintomi. Poiché i fitoestrogeni agiscono come un estrogeno debole, possono aiutare ad alleviare i sintomi aumentando leggermente i livelli, riducendo le vampate di calore in alcune donne.

I fattori genetici e ambientali svolgono un ruolo enorme nel modo in cui i nostri corpi reagiscono a determinati alimenti, quindi non possiamo ancora dire se una dieta ricca di alimenti fitoestrogenici sia benefica o meno. Se sei vegetariano o vegano, i cibi a base di soia come il tofu possono essere una parte inestimabile della tua dieta.