Dubbi spigolosi sull’amore tra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi. Niente fede al dito e i fan insinuano ci sia una crisi di coppia in corso.

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi sono una delle coppie più amate, invidiate e ammirate della Tv.

Lui un importante imprenditore aziendale e lei oramai affermata conduttrice televisiva italiana, sono innamorati da anni. Hanno anche due splendidi figli insieme ma niente fede al dito.

I fan della coppia rimarcano spesso che nemmeno sembrano vicini gli attesissimi fiori d’arancio, come mai? Nascono dubbi spigolosi sul loro amore.

Quasi 20 anni insieme ma niente matrimonio

L’amatissima conduttrice di Verissimo e il ricco imprenditore aziendale si sono incontrati nel lontano 2001 a San Siro durante una partita di beneficenza del Milan. Proprio tra un rigore e l’altro i due si sono innamorati.

Oggi hanno due splendidi figli insieme: Lorenzo Mattia 10 anni e Sofia Valentina 5 anni. Entrambi lavorano a Milano per seguire separatamente i rispettivi interessi lavorativi ma vivono nella esclusiva e tranquilla Portofino dove hanno una splendida casa.

Sembrano entrambi molto focalizzati sulla carriera al momento. Lei intenta a portare gli ascolti di Verissimo alle stelle con ospiti spacca ascolti e lui immerso in conti e numeri nel mondo del business aziendale.

Sono una coppia estremamente riservata che non ama mettersi in mostra e raccontare di sé ai giornali. Nelle rare interviste rilasciate dalla Toffanin ai magazine di cronaca rosa la conduttrice ha sempre rimarcato che la sua storia con Pier Silvio è e rimarrà un qualcosa di privato e prezioso.

Non vogliono esporre alle luci dei riflettori la loro relazione tanto quanto i loro figli che sono ancora troppo piccoli per essere sottoposti alla pressione mediatica.

Toffanin e Berlusconi, perché niente fiori d’arancio?

La coppia è amatissima da un gran numero di fan che anche sui social non si risparmiano di chiedere ai due innamorati come mai ancora non si sono sposati.

Molto spesso i fan hanno insinuato che ci fossero dei problemi di coppia fra i due e che l’assenza della fede al dito ne fosse la prova inconfutabile. Non è così.

Non ci sono problemi di coppia fra Pier Silvio e Silvia a quanto dichiarano i due innamorati. Entrambi amano concentrarsi su lavoro e figli, non intendono per adesso pensare al matrimonio ma non hanno escluso questa possibilità.

Riservatezza e privacy sono le parole d’ordine che dominano la vita privata di questa splendida coppia: l’unica certezza sul matrimonio è che, se si farà, certamente non è ora il momento.

Un duro colpo da digerire per i fan che vorrebbero vedere la Toffanin in abito bianco.

Ufficialmente la Toffanin e Berlusconi non ha alcun problema di coppia, i seguaci e i follower sembra si siano sbagliati su di loro.

Mentre i fan continuano a lanciare insidiose ipotesi di crisi i due si godono in totale riservatezza la loro grande storia d’amore.