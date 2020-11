Todaro a disagio con Elisa Isoardi, confessa: ‘Non la sostengo più’

Una verità spiazzante che viene a galla solo dopo l’addio della nota coppia Elisa Isoardi, Raimondo Todaro, dal celebre programma TV.

Una coppia che con il suo addio ha stupido e deluso tantissimi fan del programma di Milly Carlucci, Ballando con le stelle. Elisa Isoardi purtroppo, per via dell’infortunio, non poteva gareggiare al pari dei colleghi, pertanto, ha dovuto fare una scelta.

Prima la salute: Elisa e Raimondo hanno deciso di abbandonare la gare qualche puntata fa. Ma i due si sono continuati a vedere dopo? Scopriamo come stanno le cose tra i due.

Elisa Isoardi dopo l’addio a Ballando

I fan continuano a sperare che Elisa Isoardi possa riprendersi e tornare a gareggiare al fianco di Raimondo Todaro il ballerino che ormai sembra essere per lei più di un amico.

L’ex conduttrice de La Prova Del Cuoco è da sempre stata accusata di essere diventata un volto noto solo grazie al rapporto che la vide legata sentimentalmente al leader della Lega Matteo Salvini.

Ma la conduttrice ha sempre precisato che l’ex non l’ha mai aiutata nella sua carriera:

“Osar parlar di me in questo modo, significa non avere l’intelligenza giusta di andarsi a studiare prima il mio curriculum…”

Anche l’accostamento sentimentale a Todaro ha fatto storcere il naso alla conduttrice. Finché, ciò che bolle in pentola non viene reso ufficiale sarebbe meglio evitare di fare allusioni.

Elisa Isoardi, dichiarazioni spiazzanti

Milly Carlucci non ha potuto fare altro che accettare la decisione della coppia: il ritiro dalla gara. La lussazione della caviglia di Elisa non era guarita, le servivano giorni di completo riposo e quindi i due non potevano ballare.

Secondo gli ultimi gossip, dietro le quinte, la coppia si starebbe preparando comunque al ripescaggio. Ma Raimondo Todaro, dal canto suo ha rivelato alche ‘difficoltà’: la mancanza di cibo di Elisa che non evita dolciumi e snack poco salati. Raimondo confessa:

“Non riesce a stare lontano dalle sue schifezze alimentari…e questo è un bel problema per me che inizio a non sostenere più questa situazione”.

Ovviamente la sua è pura ironia. Adesso tutti si chiedono se fuori dal programma tra loro potrà nascere qualcosa di più di una semplice amicizia.