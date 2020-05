Toast arrotolato senza pane: facile con ripieno di prosciutto e formaggio filante

La ricetta del toast arrotolato ripieno di prosciutto e formaggio è preparata senza il pane! Facile da fare e ottimo da gustare, si prepara velocemente.

Un piatto goloso e appetitoso, croccante fuori e dal cuore filante: il toast arrotolato senza pane ripieno di prosciutto e formaggio!

Sfiziosi e saporiti, questi toast arrotolati hanno l’aspetto invitante degli involtini. Comporli sarà davvero facilissimo e molto veloce, vi basteranno soltanto 6 minuti.

Questi toast sono un piatto fantastico sapete perché? Non vi servirà il pane in cassetta per prepararli, userete solo prosciutto cotto e formaggio, uova e pane grattato: pochi semplici ingredienti per un risultato golosissimo e appetitoso.

Toast arrotolato senza pane: Ingredienti e Preparazione

Ingredienti per 8 toast (2 a persona)

3 uova

8 fette di formaggio a pasta dura a vostra scelta (montasio, scamorza, auricchio, emmental,…)

8 fette di prosciutto cotto intere e di medio spessore

sale q.b.

pane grattato q.b.

olio di arachide per friggere

Preparazione

Iniziamo la preparazione dei toast arrotolati senza pane tagliando il formaggio a listarelle non spesse. Rompete le uova in una terrina e sbattetele con una forchetta, aggiungeteci un pizzico di sale e in una ciotola spaziosa versate il pan grattato. Sul tagliere adagiamo la prima fetta di prosciutto e al centro mettiamo 3-4 listarelle di formaggio. Il formaggio non dovrà fuoriuscire in cottura quindi chiudete e arrotolate il toast con accortezza: ripiegate le estremità della fetta di prosciutto verso il centro affinché coprano bene il formaggio, poi avvolgete la fetta su stessa arrotolandola. Il risultato sarà un piccolo rotolino di prosciutto ben sigillato da tutti i lati. Ora procedete allo stesso modo fino ad esaurire sia il prosciutto che il formaggio, adagiate i toast su un piatto piano. Versate l’olio di arachide in una padella per friggere e mettetela sul fuoco a scaldare. Nel frattempo passate i toast prima nell’uovo e poi nel pan grattato, ripetete l’operazione una seconda volta eseguendo quindi una doppia panatura. Quando l’olio sarà caldo al punto giusto (circa 165°) friggeteli fino a che non saranno belli dorati, l’operazione richiederà pochi minuti. Abbiate cura di girarli con una forchetta per una cottura più omogenea.

A cottura ultimata prendeteli con una schiumarola e adagiateli su della carta assorbente. Serviteli caldi e fumanti.

Buon appetito!

