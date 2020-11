Il Toast arrotolato cotto in forno è imperdibile: un filante ripieno di formaggio fuso e prosciutto cotto avvolto in pane croccante. Come resistere?

State cercando la ricetta per una cena sfiziosa oppure una merenda molto invitante e salata? Il Toast arrotolato cotto in forno è quello che stavi aspettando.

Meno calorico e più sano del French Toast, non prevede frittura ma cottura in forno: veloci da fare, salutari e poi sono davvero gustosissimi.

Ottimi da gustare con coca cola, patatine e film avvincente oppure per una cena diversa, invitante e molto gustosa. Si preparano in un baleno: 2 minuti per prepararli e 10 minuti per cuocerli in forno.

Quando li addenterete il formaggio filerà fuori dal pane avvolgendovi in un morbido e gustoso assaggio, il pane spennellato con del burro in cottura diventerà dorato e croccante: come potrete resistere?

Ecco la ricetta con dosi e procedimento per preparare i Toast Arrotolati in forno: lasciatevi ammaliare da questa ricetta strepitosa.

Toast Arrotolato in forno: Ingredienti e Preparazione

Ingredienti per 2 persone

4 fette di pan carrè

4 fette di prosciutto cotto (circa 120g)

180g formaggio Asiago a fette sottili (4 fette)

3 cucchiai di burro

stecchini di legno

Preparazione

Scegliete una teglia di dimensioni medie oppure utilizzate la classica leccarda da forno di dimensioni standard. Foderatela con della carta forno e mettetela da parte. Prendete le fette di pan carrè e privatele dei bordi, dovrete utilizzare solo parte bianca. Stendetele su una spianatoia uno vicino all’altra e appiattitele con un matterello: saranno più facilmente arrotolabili. Su ogni fetta di pane stendete una fetta di prosciutto e una di formaggio, arrotolate il tutto in modo ben stretto e fermatelo ai lati con degli stecchini. Procedete in questo modo con ogni toast. Riponete i toast arrotolati in frigorifero per 15 minuti e accendete il forno a 200°. Nel frattempo sciogliete il burro, vi servirà completamente fuso. Dopo 15 minuti tirate fuori dal frigorifero i toast, spennellateli con il burro fuso e poi disponeteli sulla leccarda foderata di carta forno. Infornate per 10 minuti a 200°-210° impostando la funzione grill gli ultimi 2 minuti di cottura. A cottura ultimata sfornateli e gustateli caldi, filanti e irresistibili.

Buon appetito.