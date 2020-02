Tiziano Ferro scivola in diretta: sul palco in lacrime, l’imbarazzante momento fa il giro del web

Tiziano Ferro scivola in diretta: sul palco in lacrime, l’imbarazzante momento fa...

Tiziano Ferro è stato uno dei super ospiti della 70esima edizione del Festival di Sanremo. E’ diventato virale lo scivolone sul Palco dell’Ariston. Il Cantante di Latina scoppia in lacrime in diretta

Un’edizione davvero travolgente, la 70esima del Festival di Sanremo. Tantissimi i super ospiti a partire da Al Bano e Romina Power che hanno emozionato i fan con il loro ritorno All’Ariston con un brano inedito dopo 25 anni.

Tra i tanti attesi ospiti anche il cantante di ‘Si Accettano Miracoli’, Tiziano Ferro il quale ha emozionato il pubblico con l’interpretazione di alcuni brani iconici della musica leggera italiana.

E’ diventato virale però, lo scivolone del cantante di latina, il quale a tal proposito è scoppiato in lacrime in diretta. Scopriamo di più in merita alla vicenda e la risposta dell’artista dopo la ‘scivolata’.

Tiziano Ferro, la ‘scivolata’ sul palco dell’Ariston diventa virale

Nel corso della prima puntata del Festival della Canzone Italiana, Tiziano Ferro ha voluto rendere omaggio a due grandi artisti Domenico Modugno e Mia Martini, interpretando i loro brano più celebri, Volare e Almeno Tu nell’Universo.

Intepretazioni che hanno lasciato il segno, in particolare quella del pezzo della grande Mimì, che non è riuscito a rendere vocalmente alla perfezione, lasciandosi andare alla fortissima emozione provata, che si è conclusa in un pianto liberatorio che ha commosso anche il pubblico in sala:

‘Per un artista questa è un’operazione a cuore aperto. E’ stato un salto nel buio ed un po’ non ce l’ho fatta’

ha dichiarato il cantante che poco più tardi ha pubblicato un messaggio sui socia.

Tiziano Ferro, il messaggio sui social dopo la ‘scivolata’

Dopo quanto accaduto sul palco di San Remo, Tiziano Ferro ha voluto dedicare un piccolo omaggio alla grande Mia Martini, ‘scusandosi’ per essere stato imperfetto nell’interpretazione di una delle canzoni più amate dal pubblico, sottolineando che ciò nonostante vi ha messo il cuore:

‘Mimì che vuoi che ti dica? E’ la vita di chi splende sempre di difetti. E ci ho provato, ma con tanto tanto amore davvero. Grazie a chi l’ha capito’

Ecco il post pubblicato poche ore fa: